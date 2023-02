Selenskyj: ''Krieg läuft nicht nach Moskaus Plänen''

''Die Russen können nicht mehr weitermachen, sie sind nicht mehr so mächtig wie früher, jetzt sind wir viel stärker als sie.''

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Rom. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht keine Kompromissmöglichkeit mit den Russen. Der Krieg verlaufe nicht nach Moskaus Plänen, sagte der ukrainische Präsident gegenüber Rai 1. Die italienische Premierminister Giorgia Meloni will in den nächsten Tagen nach Kiew reisen. Laut Medien könnte sie am Montag in Kiew eintreffen. Meloni, die seit Oktober im Amt ist, hatte angekündigt, noch vor dem Jahrestag des Kriegsausbruchs am 24. Februar in die Ukraine zu reisen.

"Mit Meloni hatte ich sehr gute Gespräche. Wir haben von Italien ein Unterstützungspaket erhalten und ich danke ihr sehr für ihre Position. Ich warte auf sie, ich weiß, dass sie kommen wird", sagte Selenskyj.

"Die Russen können nicht mehr weitermachen, sie sind nicht mehr so mächtig wie früher, jetzt sind wir viel stärker als sie. Wir wissen, wenn wir verlieren, verlieren wir alles: Häuser, Kinder, Eltern. Nach dem, was am 24. Februar letzten Jahres geschehen ist, gibt es keine Kompromisse mehr, das Völkerrecht wurde verletzt, alles Menschliche wurde verletzt. Wir haben keine Angst vor ihnen. Niemand hat Angst vor ihnen, und es läuft nicht nach ihren Plänen", so der Präsident weiter.