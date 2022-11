Insbesondere die Region Kiew sei von den Stromausfällen betroffen, erläuterte der ukrainische Präsident.

In der Ukraine waren am Donnerstag nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Millionen Menschen ohne Strom. "Im Moment sind mehr als zehn Millionen Ukrainer ohne Strom", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Insbesondere die Region Kiew sei von den Stromausfällen betroffen, erläuterte er.