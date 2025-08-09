Selenskyj: "Ukraine schenkt Besatzern sicher kein Land!"

Vor dem geplanten Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin weist Wolodymyr Selenskyj Gebietsforderungen entschieden zurück.

US-Präsident Donald Trump hat vor Journalisten in Washington erklärt, die Ukraine müsse Gebiete abtreten, um den Krieg mit Russland zu beenden. Das ukrainische Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj lehnt diesen Vorschlag entschieden ab. „Die Ukrainer werden ihr Land nicht dem Besatzer schenken“, betonte er.

In einer Videobotschaft verwies Selenskyj darauf, dass die Antwort auf territoriale Fragen in der Verfassung der Ukraine verankert sei. „Davon wird niemand abweichen, und niemand kann abweichen“, erklärte er. Sein Land sei zu echten Entscheidungen bereit, die Frieden bringen. „Entscheidungen gegen uns, Entscheidungen ohne die Ukraine, sind gleichzeitig Entscheidungen gegen den Frieden“, schrieb er zudem auf X. Frieden müsse so gestaltet sein, „dass die Menschen ihn respektieren“.

Putin habe bei seiner Invasion den „großen Fehler“ gemacht, die Ukrainer nicht einzubeziehen, so Selenskyj. Diese würden „verteidigen, was ihnen gehört“. Russland werde nicht für seine Taten belohnt. „Der Krieg muss ein Ende finden – und Russland muss ihn beenden“, stellte der Präsident klar.

Trump bekräftigte unterdessen seine Einschätzung, dass ein „gewisser Austausch von Gebieten zum Wohle beider Seiten“ nötig sei. Am Freitag, 15. August, will er sich in Alaska mit Putin treffen, um über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Konflikts zu sprechen.