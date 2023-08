Spezial-Einheit der Ukraine liefert sich Gefecht auf der Krim

"Einheiten des (ukrainischen Militärgeheimdienstes) HUR haben im Rahmen einer Spezialoperation eine Landung durchgeführt, alle Aufgaben wurden erfüllt", bestätigte der HUR-Sprecher Andrij Jussow den Einsatz in ukrainischen Medien.

Russische Medien berichteten am Donnerstag, der Angriff sei abgewehrt und die Angreifer seien getötet worden. Zu den Gefechten kam es demnach am Kap Tarchankut im äußersten Westen der Halbinsel nahe der Ortschaft Majak.

The Ukrainian flag has been raised again in #Crimea!



The Defense Intelligence in coordination with the Ukrainian Navy, conducted a special operation in temporarily occupied Crimea on the night of August 24.



During the execution of the task, Ukrainian fighters entered into a…