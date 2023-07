Ukraine griff Krim-Brücke mit unbemannten Wasserfahrzeugen an

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU und die Marine haben nach Informationen mehrerer ukrainischer Medien in der Nacht auf Montag die Attacke mit unbemannten Wasserfahrzeugen durchgeführt. Dabei kamen zwei Menschen in einem Auto ums Leben, das Kind des Paares wurde verletzt.

Zuvor hatte eine Sprecherin des ukrainischen Militärs den Vorfall auf der Krim-Brücke noch als "Provokation" Russlands bezeichnet, die im Zusammenhang mit dem Auslaufen des Getreideabkommens am Montag um 24.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) stehe. Das Vorgehen und das folgende lautstarke Bekanntmachen sei typisch, sagt die Sprecherin des ukrainischen Kommandos Süd, Natalja Humeniuk, im Sender Rada.

#Crimea Bridge attack: At night, an explosion occurred on the Crimean bridge, part of the bridge was damaged



A man and a woman were killed. Their 14-year-old daughter was injured and is now in intensive care pic.twitter.com/ebYPutAF99