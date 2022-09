Ukraine beantragt noch heute die Nato-Mitgliedschaft

Die Ukraine beantragt heute offiziell die Aufnahme in die Nato, wie Selenskyj am Freitag mitteilte.

Ukraine. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag mitteilte, beantragt die Ukraine heute offiziell die Aufnahme in die Nato. Selenskyj sagte, dass die Ukraine in einem vereinfachten Verfahren so schnell wie möglich Mitglied werden wolle. Er machte die Ankündigung wenige Stunden, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin die Annexion von vier ukrainischen Regionen verkündet hatte.

"Wir sind de facto bereits Verbündete. De facto haben wir bereits bewiesen, dass wir mit den Standards des Bündnisses kompatibel sind", sagt Selenskyj und führt aus, dass man ein "beschleunigtes Verfahren" beantrage.

Für Freitagabend wurde auch ein Statement von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet. Der Inhalt dessen ist bislang aber unklar.