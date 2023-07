Dies schrieb der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergei Aksjonow in der Messaging-App Telegram. Weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet, dass auf der Brücke, die die Halbinsel Krim mit der russischen Region Krasnodar verbindet, zuvor Explosionen zu hören waren. Zwei Menschen wurden laut russischen Angaben getötet, ein Mädchen - das seine Eltern verlor - verletzt.

Der russische Telegram-Kanal "Graue Zone", der mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung gebracht wird, berichtet von zwei Einschlägen auf die Krim-Brücke um 3:04 Uhr und 3:20 Uhr (Ortszeit). Die auf dem Kanal veröffentlichten Aufnahmen zeigen mindestens ein beschädigtes Brückenteil. Das Ausmaß der offenbar auf der Auto-Spur entstandenen Schäden war zunächst noch nicht absehbar. Die ebenfalls über die Brücke verlaufende Bahnstrecke dürfte nicht gröber beschädigt worden sein. Wie Aksjonow später schrieb, sollte der Zugverkehr am Vormittag wieder aufgenommen werden.

