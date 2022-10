× Top-Experte: So endet der Ukraine-Krieg

Star-Professor Timothy Snyder glaubt nicht an einen russischen Atomschlag.

Fast acht Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges gerät die russische Armee zunehmend in die Defensive. Der Druck auf Wladimir Putin wächst - ebenso aber auch die Sorge vor einem russischen Atomschlag. Der amerikanische Top-Experte Timothy Snyder (Autor von Bloodlands) glaubt aber nicht an einen nuklearen Armageddon, der Historiker hält ein anderes Szenario für viel wahrscheinlicher.

Snyder prophezeit in seinem Blog, dass sich Putin die „Spezialoperation“ schlicht nicht mehr leisten wird können und den Rückzug der russischen Truppen beschließt. „Der Krieg endet, wenn die ukrainischen militärischen Siege die russischen politischen Realitäten verändern. Dieser Prozess hat bereits begonnen.“ Der Krieg wird also zu einem Machtkampf an der Heimatfront, wo es für den Kreml-Chef und seine Mitstreiter sinnlos wird, bewaffnete Männer in die Ukraine zu schicken.

Der Top-Experte glaubt nicht, dass Putin Atombomben einsetzen werden. Der russische Präsident wolle nur die Angst vor einem Atomschlag verbreiten, damit der Westen Druck auf die Ukraine ausübt und zu Zugeständnissen bereit ist. Gleichzeitig gerät Putin in Russland aber zunehmend unter Druck. Die Massenmobilisierung habe sein Machtsystem komplett ins Wanken gebracht: „Die Erde hat sich unter seinen Füßen bewegt“, schreibt Snyder.

Machtkampf in Moskau

Im Hintergrund tobt in Russland bereits ein Machtkampf. "Zwei prominente politische Figuren, Ramsan Kadyrow und Jewgeni Prigoschin, haben das russische Oberkommando ziemlich heftig kritisiert“, so Snyder, Der Experte ist der Ansicht, dass die Wagner-Gruppe einen Umsturz planen könnte. „Ich würde die Vermutung wagen, dass er sie in den Tod schickt und diejenigen Männer und das Material zurückhält, die vielleicht noch eine Zukunft in einem anderen Unterfangen haben.“

© Getty ×

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin

Auch die russische Armee werde bald Truppen für einen möglichen Machtkampf in Moskau bereitstellen müssen. Man werde deshalb keine Soldaten mehr in die Ukraine schicken und sich stattdessen zurückziehen. Putin werde den Rückzug „für sein eigenes politisches Überleben“ befehlen, so Snyder.