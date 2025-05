Trump drängt Ukraine zum Putin-Treffen

US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine aufgefordert, der von Kremlchef Wladimir Putin vorgeschlagenen Wiederaufnahme direkter Friedensgespräche in der Türkei zuzustimmen.

Nur dann wüssten Kiew, die europäischen Partner und die USA, woran sie seien, schrieb Trump am Sonntag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Trump äußerte gleichzeitig Zweifel daran, dass Putin ein Friedensabkommen schließen wolle.

"Ich beginne zu bezweifeln, dass die Ukraine einen Deal mit Putin machen wird", schreibt Trump. "Putin will keine Waffenruhe mit der Ukraine, sondern er will stattdessen ein Treffen am Donnerstag in der Türkei, um über ein mögliches Ende des BLUTBADES zu verhandeln." Anschließend werde man "in der Lage sein, festzustellen, ob ein Deal möglich ist oder nicht."