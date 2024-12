Ukraine-Hammer: ER könnte Selenskyj nachfolgen

Beliebter General wurde ins Londoner "Exil" weggelobt. Gäbe es Neuwahlen, wäre er der Favorit

Walerij Saluschnyj ,51, war bis Februar 2024 Oberkommandierender der Ukraine-Armee, ein General mit "Kultstatus". Nach massiver öffentlicher Kritik an der Kriegs-Politik Selenskyis wurde der beliebte Offizier allerdings im Frühjahr 2024 entlassen und "weggelobt". Seither sitzt er als ukrainischer Botschafter in London im "Quasi-Exil". Bisher hat Saluschnyi stets politische Ambitionen dementiert. Trotzdem meldet er sich regelmäßig mit Kommentaren über die aktuelle Lage. Saluschnyi stammt aus einer Militärfamilie. 2021 wurde er Chef der gesamten Streitkräfte. Würden in der Ukraine Wahlen stattfinden, wäre er der Favorit.

Bereits im März 2024 hätten in der Ukraine Präsidentschafts-Wahlen stattfinden sollen. Diese (und die Parlamentswahlen) wurden aber aufgrund des geltenden Kriegsrechts abgesagt. Er halte eine Wahl während des laufenden Kriegs für "unverantwortlich", so Selenskyj. Die Verfassung schreibt vor, dass im Krieg keine Wahlen abgehalten werden dürfen.