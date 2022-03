Ukraine: Italiens Botschafter rettet sechs Babys

Der italienische Premier Mario Draghi dankte Zazo für seinen Einsatz.

Moskau/Kiew/Rom. Italien hat seine Botschaft in der Ukraine wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage in der Hauptstadt Kiew in die westliche Stadt Lemberg verlegt, wie das italienische Außenministerium am Dienstag mitteilte. Bei dem Umzug konnte der italienische Botschafter in der Ukraine, Pier Francesco Zazo, auch 20 Minderjährige, darunter sechs Neugeborene, in Sicherheit bringen.

Zazo hatte die Minderjährigen und ihre Eltern dieser Tage in der Botschaft aufgenommen, weil sie keine sichere Unterkunft hatten. Der italienische Premier Mario Draghi dankte Zazo für seinen Einsatz. Hunderttausende Ukrainer sind auf der Flucht vor den russischen Angreifern.

Das vergleichsweise sichere Lemberg im Westen ist für viele ein erstes Ziel. Für manche ist die Stadt nur ein Zwischenstopp auf dem Weg in die EU, andere wollen erst einmal bleiben, obwohl auch hier immer wieder die Sirenen heulen. Unterkünfte sind in Lemberg inzwischen kaum zu finden, in den Supermärkten werden die Lebensmittel knapp.