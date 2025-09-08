Alles zu oe24VIP
London ist besonders für City-Trips äußerst beliebt
Im Ramstein-Format

Ukraine-Kontaktgruppe berät in London über weitere Unterstützung

08.09.25, 23:16
Vor dem Hintergrund der Diskussionen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine kommen am Dienstag die Verteidigungsminister von rund 50 Ländern zu Beratungen zusammen (16.15 Uhr MESZ). 

Das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe (UDCG) findet unter Schirmherrschaft des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius und seinem britischen Kollegen John Healey im hybriden Format in London statt.

Pistorius wird persönlich in die britische Hauptstadt reisen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte wird vor Ort an den Gesprächen teilnehmen, wie die NATO mitteilte. Es wird davon ausgegangen, dass US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sich per Video dem Treffen zuschalten wird. Bei dem Treffen im sogenannten Ramstein-Format geht es um die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland.

