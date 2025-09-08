Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Selenskyj fordert Stärkung der Flugabwehr

08.09.25, 20:38
Vor einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die "Schlüsselziele" für die Gespräche bestimmt. 

"Eine Stärkung der Flugabwehr ist das Ziel Nummer eins für dieses "Ramstein-Treffen" und überhaupt unserer Kontakte zu Europa und den USA", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.

Verteidigungsminister Denys Schmyhal werde von ukrainischer Seite an diesem Dienstag an der Konferenz teilnehmen, hieß es weiter. Zudem wird eine Teilnahme des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius (SPD) und seines britischen Kollegen John Healey erwartet.

Intensivere Angriffe

Russland hatte Ende August seine Luftangriffe mit Drohnen und Raketen auf Ziele in der Ukraine wieder intensiviert und dabei Lücken in der ukrainischen Luftverteidigung offengelegt. Erst am Sonntag war nach ukrainischen Angaben ein russischer Marschflugkörper des Typs Iskander im Dach des Hauptregierungsgebäudes in Kiew eingeschlagen und hatte einen Brand ausgelöst. Anfänglich war von herabgestürzten Drohnentrümmern die Rede.

Die ursprünglich unter US-Führung in Ramstein gegründete Ukraine-Kontaktgruppe dient zur Koordination von westlichen Waffenlieferungen an das osteuropäische Land. Deutschland hat einen großen Teil der an Kiew bereits gelieferten modernen Flugabwehrsysteme bereitgestellt.

