Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Terminal am Flughafen Heathrow evakuiert

Feuerwehr-Einsatz

Terminal am Flughafen Heathrow evakuiert

08.09.25, 21:13 | Aktualisiert: 08.09.25, 22:16
Teilen

Ein Terminal am Londoner Großflughafen Heathrow ist Montagabend evakuiert worden - wenig später gaben Einsatzkräfte Entwarnung. 

Es sei bestätigt worden, dass das Terminal 4 wieder geöffnet werden könne, schrieb der Flughafen in einem Beitrag auf X. Es werde alles daran gesetzt, dass alle geplanten Flüge auch starten könnten. Gegen 18.00 Uhr MESZ hatte die Feuerwehr mitgeteilt, wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls im Einsatz zu sein.

"Spezialkräfte wurden eingesetzt, um eine Lagebeurteilung vorzunehmen, und der Check-in von Terminal 4 wurde vorsorglich evakuiert", hieß es in einer Mitteilung. Der Polizei zufolge wurden keine gefährlichen Substanzen gefunden. Etwa 20 Personen wurden demnach von Sanitätern untersucht. Der BBC zufolge wurde eine Person ins Krankenhaus gebracht.

Flugbetrieb lief weiter

Auf Fotos war zu sehen, wie etliche Passagiere vor dem Terminal warteten. Der Flugbetrieb an den anderen Terminals des Flughafens lief weiter, insgesamt sind es fünf. Von Terminal 4 starten sowohl Flüge nach Europa als auch zu weiter entfernten Zielen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden