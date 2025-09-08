Versuchtes Attentat auf Trump: Prozess gegen 59-Jährigen eröffnet

In den USA muss sich ein Mann wegen eines mutmaßlichen Attentatsversuchs auf Donald Trump verantworten.

Der Prozess gegen den 59-jährigen Ryan Routh begann am Montag in Fort Pierce im US-Staat Florida mit der Auswahl der Geschworenen. Routh plante laut Anklage, den Golf spielenden Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs im vergangenen Jahr zu erschießen. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Routh will sich in dem Verfahren selbst verteidigen, obwohl er keine juristische Ausbildung hat. Einen Pflichtverteidiger hatte er abgelehnt. Die Anklage legt ihm unter anderem versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz und Angriff auf einen Sicherheitsbeamten zur Last. Routh selbst weist die Vorwürfe zurück.

Von Sicherheitsbeamten entdeckt

Ein Sicherheitsbeamter hatte Routh im vergangenen September am Rande von Trumps Golfplatz in West Palm Beach in Florida entdeckt. Er eröffnete das Feuer auf den Mann, der sich dort mit einem Gewehr im Gebüsch versteckt haben soll. Zunächst gelang Routh die Flucht, später wurde er allerdings festgenommen. Trump wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Trump "Pavian" und "Idiot"

Der vorbestrafte Routh hatte Trump nach eigenen Angaben im Jahr 2016 selbst noch gewählt. Nach der ersten Amtszeit des Rechtspopulisten (2017 bis 2021) äußerte er sich aber enttäuscht und nannte Trump einen "Pavian" und einen "Idioten".

Vor Rouths Festnahme waren die Sicherheitsvorkehrungen für Trump deutlich erhöht worden. Ein anderer Schütze hatte am 13. Juli 2024 bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im Staat Pennsylvania auf Trump geschossen und ihn am Ohr verletzt. Der Attentäter wurde vom Secret Service erschossen.