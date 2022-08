Anton Lystopad wurde erst vor wenigen Tagen von Präsident Selenskyj ausgezeichnet.

Die Ukraine trauert um seinen wohl besten Kampfpiloten. Wie die Streitkräfte am Sonntag mitteilten wurde Anton Lystopad im Kampf getötet.“ Er starb bei der Verteidigung des ukrainischen Staates“, schrieb seine Ausbildungsstätte in Ivano Frankiwsk auf Facebook. Nähere Details sind nicht bekannt.

Lystopad wurde 2019 als bester Pilot der ukrainischen Luftwaffe ausgezeichnet. Erst vor wenigen Tagen erhielt er von Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Orden dritten Grades für seinen Einsatz und Mut im Krieg.

На війні проти російських загарбників загинув льотчик Антон Листопад - https://t.co/ZXAqQ9I3Uj pic.twitter.com/ozQLDC8zEf — Новинарня (@Novynarnia) August 14, 2022

Selenskyj an Russen: Wer schweigt, macht sich mitschuldig am Krieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung Russlands aufgerufen, ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben. "Das Böse findet in einem solchen Maßstab statt, dass Schweigen einer Mitschuld gleichkommt", sagte er am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache.

"Wenn Sie die russische Staatsbürgerschaft haben und schweigen, bedeutet dies, dass Sie nicht kämpfen, was bedeutet, dass Sie das unterstützen", sagte Selenskyj. Im Unterschied zu früheren Appellen an die Bevölkerung des kriegführenden Nachbarlandes sprach der Präsident sie aber nicht auf Russisch, sondern auf Ukrainisch an.

Auch in der Ukraine und im Rest der Welt sollte jeder "alles in seiner Macht Stehende tun, damit Russland und diejenigen, die den Krieg unterstützen, einen immer höheren Preis für den russischen Staatsterror bezahlen". Selenskyj begrüßte den Vorschlag eines EU-weiten Verbots von Einreise-Visa für russische Staatsbürger. Die Diskussion über einen entsprechenden Vorschlag der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft werde "Tag für Tag intensiver", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Letztendlich sollte dies zu "angemessenen Entscheidungen führen", hoffte er.

Russland hat die Ukraine am 24. Februar angegriffen und führt den Krieg immer weiter. Aussichten auf eine Verhandlungslösung gibt es derzeit nicht. Nach verschiedenen Umfragen unterstützt angeblich eine Mehrheit der Russen den Kurs von Präsident Wladimir Putin. Dabei ist unsicher, wie aussagekräftig dies ist. Offene Kritik an dem Krieg wird vom russischen Machtapparat streng bestraft.