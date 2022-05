Ukrainischer Geheimdienst: Putin hat Krebs!

Der ukrainische Geheimdienst geht davon aus, dass der russische Präsident an Krebs erkrankt ist.

Wie krank Wladimir Putin wirklich? Immer wieder wird über den Gesundheitszustand des Kreml-Chefs spekuliert – einmal soll er an Krebs, dann wieder an Parkinson oder Demenz erkrankt sein. Kyrylo Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, heizt nun diese Gerüchte erneut an.

„Ja, wir können die Information, dass Putin Krebs hat, voll bestätigen. Er leidet an mehreren schweren Krankheiten, eine davon ist Krebs“, so Budanow gegenüber der „Ukrainska Prawda“. Der russische Präsident habe demnach nicht mehr lange zu leben. „Ob uns das gefällt oder nicht, das ist die Wahrheit“. Beweise konnte der Geheimdienstchef aber keine vorlegen.

Anschlag

Putin soll zudem einem Anschlag im Februar entgangen sein, so Budanow weiter. Das Attentat soll dabei "von Vertretern des Kaukasus" geplant worden sein. Es heißt auch, Putin habe seit seiner Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, Angst vor einem Anschlag. Dementsprechend strikt sind die Vorsichtsmaßnahmen, die rund um den Kreml-Chef getroffen werden. So soll Putin einen eigenen Vorkoster haben, um vergiftete Speisen zu erkennen, seine engsten Mitarbeiter werden wöchentlich ausgewechselt, damit niemand seine Tagesordnung genauer studieren kann und auch seinen Standort soll Putin regelmäßig wechseln, so ukrainische Medien.