USA kritisieren Einladung Putins zu G20-Gipfel

Die US-Regierung hat die Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Indonesien im November kritisiert.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Freitag, US-Präsident Joe Biden habe "öffentlich zum Ausdruck gebracht", dass er gegen eine Teilnahme Putins an dem Treffen auf Bali sei. "Wir haben unsere Ansicht übermittelt, dass wir nicht denken, dass sie ein Teil davon sein sollten."

Eine Sprecherin des US-Außenministeriums sagte, es könne angesichts des Ukraine-Kriegs im Umgang mit Russland "in der internationalen Staatengemeinschaft und in internationalen Institutionen" keine Rückkehr zur Normalität geben. "Die USA glauben weiterhin, dass es kein business as usual geben kann."

Der indonesische Präsident Joko Widodo hatte am Freitag erklärt, dass Putin am G20-Gipfel auf Bali teilnehmen werde und dass auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eingeladen worden sei. Indonesien hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer inne. Die Einladung des Nicht-G20-Mitglieds Ukraine gilt als eine Art Kompromiss dafür, dass Indonesien Russland trotz des Drucks westlicher Staaten nicht ausgeladen hat.

Biden-Sprecherin Psaki sagte nun, die USA würden eine Teilnahme der Ukraine an dem Gipfel "begrüßen". Ukrainische Vertreter hatten bereits vergangene Woche an G20-Treffen am Rande der Frühjahrestagungen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington teilgenommen. Vertreter der USA und anderer Länder verließen bei Sitzungen mehrfach den Saal, wenn russische Vertreter sprachen.