Video zeigt eine der geheimsten Waffen der Ukraine

Ukraine. Russische Soldaten haben die Überreste einer der geheimsten Waffen der Ukraine gefilmt – eine "Switchblade 600". Dabei handelt es sich um eine Hightech-Kamikaze-Drohne aus den USA. Sie ist allen Waffensystemen gleichen Typs in der Ukraine überlegen.

Die "Switchblade 600" hat eine Reichweite von 40 Kilometern und kann auf den Meter genau zuschlagen. Die Drohne verfügt über hochsensible Sensoren zur Identifizierung ihrer Ziele und einen 22 Kilogramm schweren Sprengkopf.

Im April 2022 kündigten die USA an, der Ukraine die Switchblade 600 zur Verfügung stellen zu wollen. Ein halbes Jahr später erklärte Ukraine-Verteidigungsminister Oleksij Resnikow, dass die Hightech-Drohne "in ein paar Wochen" eintreffen werde. Am 9. März 2023 veröffentlichte der ukrainische Geheimdienst SBU schließlich ein Video, das die Zerstörung zweier Hightech-Flugabwehrsysteme der russischen Armee zeigte – einer Buk M-2 und einer S-300.

Doch aus Gründen der Geheimhaltung schnitt der SBU das Video so, dass die anfliegenden Drohnen nicht zu erkennen waren. Der Einschlag der Waffen, der in den Aufnahmen zu sehen war, führte zu Spekulationen.

Anfang März zerstört eine mutmaßliche Switchblade 600 ein S-300 System der russischen Armee.

Ein Video aus dem Februar 2023 zeigt das markante, bewegliche weiße Kreuz auf grünem Rechteck einer mutmaßlichen Switchblade 600, das die Korrekturen im Zielanflug signalisiert:

Eine mutmaßliche Switchblade 600 Drohne trifft im Februar 2023 ein russisches Flugabwehrsystem vom Typ S-300.

Jetzt zeigen Aufnahmen russischer Soldaten die Überreste einer Switchblade 600. Zunächst spekulierten russische Kriegsblogger, dass es sich um eine Eigenproduktion der Ukraine oder eine israelische Kamikaze-Drohne handle, aber weitere Untersuchungen bestätigten, dass es die Hightech-Kamikaze-Drohne aus den USA ist.

#Ukraine: The first external view of a Ukrainian Switchblade 600 loitering munition, donated by the US- Russian soldiers filming the wreckage after detonation.



Compared to SB300, the SB600 can carry a more powerful payload (incl. anti-armor) and can hit targets over 40km away. pic.twitter.com/HkLcjQ6TKb