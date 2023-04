Angebliche Beweise: Ist Wladimir Putin tot?

Die Zweifel darüber, ob der russische Präsident noch am Leben ist, werden unter anderem von seinem ukrainischen Pendant Wolodymyr Selenskyj gestreut. Dadurch ist ein heftiger Streit zwischen Moskau und Kiew entbrannt.

Der russische Präsident war vor kurzem in den besetzten Gebieten Cherson und Luhansk zu Besuch. Doch die ukrainische Regierung behauptet weiterhin, dass es sich dabei gar nicht um den "echten" Putin handelte! Angeblich soll der Kremlchef von Doppelgängern vertreten worden sein. Putin war nach russischen Angaben ohne Generalstabschef Waleri Gerassimow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu unterwegs.

Der Kreml lässt das nicht auf sich sitzen und weist die Vorwürfe vehement zurück. Kremlsprecher Dmitri Peskow betont, dass es keinerlei Belege für diese Behauptungen gebe. Putin selbst hatte zwar schon einmal zugegeben, dass ihm aus Sicherheitsgründen die Nutzung eines Doubles bei offiziellen Terminen ans Herz gelegt worden sei, aber er habe darauf verzichtet.

Im März veröffentlichte Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministeriums, nach einem Besuch in Mariupol drei Bilder, auf denen seiner Ansicht nach nicht derselbe Putin zu sehen war. Es wurde zuvor vermutet, dass es sich um ein Putin-Double handelte. Geraschtschenko fragte in seiner Veröffentlichung: "Welcher ist der Echte?"

