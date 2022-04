Vier-Augen-Gespräch in Putins Privatresidenz

Kanzler Nehammer trifft Putin in seiner Privatresidenz Nowo Ogarjowo.

Ursprünglich hätte das Gespräch zwischen Wladimir Putin und Karl Nehammer im Kreml stattfinden sollen. Doch der russische Präsident verschob den Ort kurzfristig in seine Privatresidenz Nowo Ogarjowo. Dort findet das Treffen nun statt. Im Raum werden laut oe24-Informationen lediglich Putin, Nehammer sowie zwei Dolmetscher sein. Die Berater des Kanzlers dürfen nicht hinein. Geplant ist ein etwa 1,5-stündiges Gespräch. Direkt im Anschluss wird der Kanzler in der österreichischen Botschaft in Moskau eine Pressekonferenz geben.