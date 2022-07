Winnyzja: Putin-Raketen töten 4-jähriges Mädchen

Ukraine. Putins Krieg gegen die Ukraine wird immer brutaler: Am Donnerstag startete die russische Armee einen Raketenangriff auf das Zentrum der Großstadt Winnyzja in der Zentralukraine – mehr als 20 Zivilisten wurden dabei getötet. Unter den Todesopfern des Angriffs waren drei Kinder, darunter die 4-jährige Lisa. Das Mädchen mit Down-Syndrom war mit seiner Mutter (33) unterwegs, als die Raketen einschlugen.

Die beiden spazierten Donnerstagfrüh um 9.38 Uhr zum Logopäden. Lisa schiebt selbst ihren schwarz-rosafarbenen Kinderwagen. Die ukrainische Armee veröffentlichte am Donnerstagabend die letzten Aufnahmen von Lisa.

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ

Es sind die letzten Aufnahmen von der 4-Jährigen – knapp 90 Minuten später bricht die Hölle los. Die russische Armee feuert Raketen in das Zentrum der Stadt. Drei Marschflugkörper schlagen in das "Zentrum für Freizeit, Kultur und Bildung der Streitkräfte der Ukraine" ein. Auf der Straßenkreuzung wo Lisa und ihre Mutter entlanggehen, schlägt eine Rakete ein – die 4-Jährige stirbt, ihre Mutter wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach der Nachricht vom Tod des Mädchens schrieb die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymr Selenskyj (44), Olena Selenska (44), auf Twitter, dass sie Lisa kannte. Die First Lady teilte ein Weihnachtsvideo, das die beiden zusammen zeigt.

Today, we all were horrified by a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realized that I know this girl. Knew... I will not write all the words I want to, to those who killed her. I will write to you about Lisa. 1/2 pic.twitter.com/hJsnl6hUyk