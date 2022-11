Zwei russische Raketen in Polen eingeschlagen

Laut Medienberichten sind zwei russische Raketen auf Staatsgebiet des NATO-Mitglieds Polen nahe der Grenze zur Ukraine eingeschlagen. Die beiden Geschosse dürften sich verirrt haben, zwei Menschen wurden getötet.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates ein, wie sein Sprecher auf Twitter mitteilte. Russland hatte am Dienstag Dutzende Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen.

Der polnische Hörfunk-Sender ZET hatte zuvor berichtet, zwei verirrte Raketen seien in Przewodow eingeschlagen und dabei zwei Menschen ums Leben gekommen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Feuerwehr bestätigte die beiden Todesfälle.

Dieses Foto soll eine Einschlagstelle zeigen



Polens baltische NATO-Bündnispartner fanden drastische Worte: "Mein Beileid an unsere polnischen Waffenbrüder. Das kriminelle russische Regime hat Raketen abgefeuert, die nicht nur auf ukrainische Zivilisten abzielen, sondern auch auf Nato-Gebiet in Polen gelandet sind. Lettland steht voll und ganz an der Seite unserer polnischen Freunde und verurteilt dieses Verbrechen", schrieb Lettlands Verteidigungsminister auf Twitter.

Estland: "Bereit, jeden Zentimeter NATO-Gebiets zu verteidigen"

Estlands Außenministerium stellte klar: "Wir beraten uns eng mit Polen und anderen Verbündeten. Estland ist bereit, jeden Zentimeter des Nato-Gebiets zu verteidigen."

Laut Artikel 5 des Nordatlantikvertrags sind die NATO-Verbündeten zum Beistand verpflichtet, sollte ein Mitglied angegriffen werden. Offen ist, wie die NATO auf den brisanten, tödlichen Vorfall reagieren wird.

Außerdem erklärte das Pentagon, Berichte über den Raketeneinschlag prüfen zu wollen. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte ein Sprecher in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten. "Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun", sagte der Sprecher weiter.

Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau lag zunächst nicht vor.