Umfrage-Hammer nach Asyl-Streit in Deutschland

Zwei Parteien legen in der aktuellen Umfrage zu – drei müssen zittern.

In drei Wochen wählt Deutschland einen neuen Bundestag und spätestens diese Woche hat der Wahlkampf durch den Asyl-Streit Fahrt aufgenommen. CDU-Chef Friedrich Merz musste nicht nur am Freitag eine Niederlage im Parlament einstecken, die Asyl-Wende schadet der Union auch in den Umfragen.

Vorsprung wird kleiner

Laut aktueller INSA-Umfrage für die BILD liegen CDU/CSU zwar weiterhin mit 30 Prozent klar in Führung, der Vorsprung auf die AfD schmilzt allerdings. Die Rechtspopulisten konnten weiter zulegen und kommen nun auf 22 Prozent.

Die SPD gewinnt ebenfalls und liegt nun bei 17 Prozent, die Grünen kommen auf 12 Prozent. Knapp wird es für BSW (6 %), FDP und Linke (beide 4 Prozent). Für diese drei Parteien wird der Einzug in den Bundestag zur Zitterpartie.

Damit wäre nach der Wahl eine schwarz-rote Koalition möglich, auch wenn Union und SPD zusammen nur auf 47 Prozent der Stimmen kommen. Schwarz-Grün hätte hingegen keine Mehrheit, eine Koalition mit der AfD hat Merz bisher kategorisch ausgeschlossen.