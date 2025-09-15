Alles zu oe24VIP
© Getty

Hohe Dosis

Unangenehm! Neue Nebenwirkung der Abnehmspritze entdeckt

15.09.25, 09:26
Der Erfolg hat seinen Preis: Wer bei der Abnehm-Spritze Wegovy die Dosis verdreifacht, verliert mehr Gewicht – riskiert aber auch deutlich mehr Nebenwirkungen.

Das zeigt die neue „Step Up“-Studie, über die das Science Media Center (SMC) berichtet. In dem Bericht zur Adipositas-Therapie verloren Teilnehmer mit 7,2 Milligramm Semaglutid pro Woche im Schnitt 18,7 Prozent ihres Körpergewichts.

Fast jeder Zweite nahm sogar über 20 Prozent ab. Auch Blutdruck, Blutzucker und Entzündungswerte verbesserten sich - was zunächst Grund zur Freude bei den Teilnehmern war. 

Zum Vergleich: Mit der üblichen Standarddosis von 2,4 Milligramm lag der Gewichtsverlust bei 15,6 Prozent, mit Placebo lediglich bei 3,9 Prozent.

Neue Nebenwirkung entdeckt

Doch mit der höheren Wirksamkeit kamen auch stärkere Nebenwirkungen. Häufiger traten Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung auf. Dazu kam eine neue Nebenwirkung: Haut-Missempfindungen, medizinisch Dysästhesien genannt. Betroffene beschrieben ein Gefühl „wie Sonnenbrand ohne Sonne“.

Fast jeder Fünfte musste die Dosis deshalb senken. Besonders auffällig: In der Hochdosis-Gruppe litten 23 Prozent der Patienten an Dysästhesien, bei der Standarddosis waren es nur 6 Prozent.

„Aus ärztlicher Sicht steht die etwas stärkere Gewichtsabnahme in keinem Verhältnis zu den Nebenwirkungen“, warnt Prof. Dr. Stephan Martin aus Düsseldorf gegenüber der deutschen "Bild".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

