Unglücks-Pilotin arbeitete im Weißen Haus

US-Army gab nun doch bekannt, wer den Crash-Heli von Washington flog

Drei Tage nach der verheerenden Flugzeugkollision in Washington hat die US-Army nun doch den Namen der Black-Hawk-Pilotin bekannt gegeben. Demnach flog die 28-jährige Rebecca Lobach den Crash-Hubschrauber.

Lobach stammte aus Durham, North Carolina, war seit Juli 2019 beim Militär und wurde für ihre Dienste bereits zweimal ausgezeichnet. Die 28-Jährige war eine erfahrene Pilotin und hatte 450 Flugstunden absolviert.

Zudem arbeitete die Pilotin auch als Sozialarbeiterin im Weißen Haus. So begleitete sie etwa Ralph Lauren, als der Modedesigner im vergangenen Monat von US-Präsident Biden die Freiheitsmedaille verliehen bekam.

Die Kollision am US-Hauptstadtflughafen war das folgenschwerste Flugzeugunglück in den USA seit mehr als 20 Jahren. An Bord der abgestürzten Linienmaschine waren 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder.

An Bord des Hubschraubers befanden sich drei Besatzungsmitglieder. Nach Einschätzung der Behörden kamen alle 67 Menschen bei dem Unglück ums Leben. Noch sind nicht alle Todesopfer geborgen. Die Unglücksursache steht weiterhin nicht fest.