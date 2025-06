Unter Hawaiis Stränden verbirgt sich jede Menge Plastikmüll

Sammlungen dringend angeraten

Oberflächlich sehen die Strände im US-Bundesstaat Hawaii traumhaft aus - doch einer Studie zufolge verbirgt sich unter dem weißen Sand eine Menge Plastikmüll. Das französische Meeresforschungsinstitut Ifremer, die Hawaii Pacific University und die Umweltorganisation The Ocean Cleanup hatten für ihre Untersuchung in den Jahren 2022 bis 2024 die Strände an drei Stellen der Hawaii-Insel Oahu ein Meter tief nach Plastikmüll abgesucht.

91 Prozent des dabei gefundenen Plastikmülls befand sich unter der Strandoberfläche, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Studie. Besonders viel Müll fand sich demnach in einer Tiefe zwischen 60 und 90 Zentimetern. Damit kamen die Studienautoren zu ähnlichen Ergebnissen wie Forscher an den Stränden der Azoren, Brasiliens und Russlands. "Was man an der Oberfläche sieht, ist nur ein kleiner Teil", erläuterte die Ifremer-Forscherin Astrid Delorme die Befunde in Hawaii.

Plastikmüll instabil

Die Untersuchung ergab außerdem, dass 92 Prozent des Plastikmülls instabil ist - wahrscheinlich wegen der stetigen Verschiebungen des Sandes und anderer Umwelteinflüsse am Meer. Das bedeutet, dass er leicht zu besonders umweltschädlichem Mikroplastik zerfällt.

Die Studienautoren hatten die Strände in Hawaii ausgewählt, weil sie sich gegenüber eines 1,6 Millionen Quadratkilometer großen "Plastikmüll-Kontinents" im Nordpazifik befinden. Wind und Wellen häufen dort riesige Mengen von Plastikmüll an, die oft von weit entfernten Weltregionen stammen.

Dringend Müllsammlung am Strand angeraten

Delorme mahnte, die Menschheit müsse die Menge an Plastikmüll dringend reduzieren. Außerdem müsse Plastikmüll an Stränden aufgesammelt werden, bevor er sich in den Sand eingrabe, zerfalle und leicht von den dortigen Organismen aufgenommen werde.

Die Vermüllung der Meere mit Plastik ist ein wichtiges Thema bei der UN-Ozeankonferenz, die am Montag in Nizza beginnt. Dazu reisen Regierungsvertreter aus 130 Ländern sowie Aktivisten und Unternehmenschefs in die französische Mittelmeer-Stadt.