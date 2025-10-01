Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Ibiza
© Getty

300 Liter Regen

Unwetter verwüsten Ibiza: Urlauber auf der Flucht

01.10.25, 06:39
Teilen

220 Touristen aus Hotels evakuiert ++ Lange Schlangen am Flughafen 

Sintflutartige Regenfälle haben die Baleareninsel Ibiza in den Ausnahmezustand versetzt. Innerhalb weniger Stunden gingen am Dienstag bis zu 300 Liter Regen pro Quadratmeter nieder – Werte, die seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurden.

Besonders betroffen war die Inselhauptstadt: Dort standen Straßen, Keller und Tunnel komplett unter Wasser, Autos wurden weggespült. Der spanische Wetterdienst AEMET rief zeitweise die höchste Alarmstufe Rot aus. Ausgelöst wurden die Unwetter durch den ehemaligen Hurrikan Gabrielle, der sich aktuell über dem Mittelmeerraum festsetzt.

 


 

Die Folgen sind dramatisch: Rund 220 Touristen mussten aus Hotels evakuiert und in Notunterkünften untergebracht werden. Auch mehrere Schulen blieben geschlossen, öffentliche Parks und Sportanlagen wurden gesperrt.

Ibiza
© Getty

Ibiza
© Getty

Am Flughafen von Ibiza drang Wasser in das Terminal ein, Zufahrten wurden blockiert, zahlreiche Flüge verspäteten sich oder wurden umgeleitet.


Neben der Feuerwehr rückte auch die spanische Militäreinheit UME an, um mit Pumpen und schwerem Gerät gegen die Wassermassen anzukämpfen. In einigen Orten kam es zu Hangrutschen, bei denen mehrere Menschen leicht verletzt wurden.

Besonders besorgniserregend: Das Tiefdruckgebiet, das auf den ehemaligen Hurrikan „Gabrielle“ zurückgeht, verharrt über der Region und entlädt sich immer wieder über Ibiza und Formentera. Meteorologen warnen daher vor anhaltender Gefahr durch weitere Sturzfluten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden