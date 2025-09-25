Alles zu oe24VIP
© Getty

Horror auf Kreta

Urlauber-Paar wacht neben ihrem toten Baby auf

25.09.25, 06:51
Ein Urlaub auf der griechischen Insel Kreta endete für eine junge finnische Familie in einer Katastrophe: Ihr erst zwei Monate altes Baby wurde am Sonntagmorgen leblos im Hotelbett gefunden. 

Die 28-jährige Mutter und ihr 26-jähriger Partner hatten die Nacht mit ihrem Kind in einem Doppelbett verbracht, nachdem sie am Vorabend eine Hochzeit besucht hatten. Als die Eltern am Morgen erwachten, reagierte das Baby nicht mehr.

Gegen 11 Uhr wählten sie den Notruf. Sanitäter versuchten, das Kind zu reanimieren und brachten es zunächst in ein Gesundheitszentrum, später ins Krankenhaus von Chania. Dort konnten die Ärzte nur noch den Tod feststellen.

Ermittlungen laufen

Die griechische Polizei leitete sofort Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein. Die Eltern wurden kurzzeitig festgenommen, inzwischen aber wieder freigelassen – Hinweise auf vorsätzliches Handeln gibt es nicht.

Laut Gerichtsmedizinern spricht vieles für Erstickung als Todesursache. Ob die Enge im Bett oder andere Faktoren eine Rolle spielten, soll nun eine Autopsie klären. Auch toxikologische Tests laufen.Das finnische Außenministerium bestätigte den Vorfall und erklärte, man begleite den Fall eng. Ob es für die Eltern strafrechtliche Konsequenzen gibt, entscheidet sich, wenn das toxikologische Gutachten fertig ist.

