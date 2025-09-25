DIESER Trump-Satz macht Putin nervös

Trump ändert seine Ukraine-Politik und sendet Moskau Signale.

US-Präsident Donald Trump sorgte am Rande der UN-Vollversammlung am Dienstag für eine große Überraschung. Nach einem Treffen mit Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj stärkte er plötzlich die Ukraine wie seit seinem Amtsantritt noch nie.

Während er bisher stets erklärt hatte, dass sowohl Kiew als auch Moskau für ein Ende des Krieges Gebiete abtreten müssten, betonte er am Dienstagabend, er sei zuversichtlich, dass die Ukraine mit Unterstützung der EU und der NATO ihr von Russland besetztes Gebiet vollständig (!) zurückerobern kann. Auf seiner Plattform Truth Social legte er nach: "Russland führt seit dreieinhalb Jahren ziellos einen Krieg, den eine wirkliche Militärmacht in weniger als einer Woche gewonnen hätte". Russland stecke in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und sei lediglich ein "Papiertiger".

Ukraine soll handeln

In seinem Statement steckt dabei vor allem ein Satz, der in Moskau für Nervosität sorgt. So schrieb der US-Präsident: „Es ist Zeit für die Ukraine, zu handeln“. Dies könnte als Aufforderung verstanden werden, Aktionen tief im russischen Gebiet durchzuführen.

„Den Aussagen zufolge hat Selenskyj mit Trump die Durchführung einer gewissen Operation abgestimmt. Wenn das so ist, dann dauert es nicht mehr lange“, schrieb der russische Militär-Blogger Klintsevich auf Telegram. Auch Selenskyj sprach nach seinem Treffen mit Trump davon, dass Trump über sehr wichtige Informationen zur Lage an der Front verfüge. Diese werden vorerst aber nicht öffentlich gemacht.

Kreml schießt gegen Trump

Aus Moskau gab es eine deutliche Reaktion. Die von Trump initiierte Annäherung zwischen Russland und den USA habe dem Kreml zufolge ein "Ergebnis nahe null" gebracht. Sprecher Dmitri Peskow sagte dem Sender RBC: "Dieser Prozess verläuft schleppend, sehr schleppend". Über Trumps "Papiertiger"-Vergleich spottete Peskow. Russland werde traditionell mit dem Bären assoziiert. "Papierbären gibt es nicht. Russland ist ein echter Bär."