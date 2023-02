US-Finanzministerin Yellen überraschend in Kiew

Spontaner Besuch in Kiew! US-Finanzministerin Janet Yellen besucht das kriegsgeplagte Land überraschend.

Janet Yellen ist überraschend in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die USA würden dem Land so lange wie nötig zur Seite stehen, sagte Yellen und äußerte sich damit ähnlich wie US-Präsident Joe Biden, der in der vergangenen Woche ebenfalls unangekündigt in der Ukraine war. Yellen kündigte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Überweisung der ersten 1,25 Mrd. Dollar aus dem dem jüngsten 9,9 Mrd.-Dollar-Topf an.