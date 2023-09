US-Politiker Bill Richardson ist gestorben

Der Diplomat und frühere Gouverneur des US-Bundesstaates New Mexico, Bill Richardson, ist tot.

Richardson sei im Alter von 75 Jahren gestorben, teilte der Vizepräsident des Richardson Center for Global Engagement, Mickey Bergman, am Samstag mit. Der Demokrat war unter US-Präsident Bill Clinton Energieminister. Zuvor hatte er das Amt des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen inne.

"Die Welt hat einen Verteidiger derer verloren, die zu Unrecht im Ausland festgehalten wurden", erklärte Stiftungs-Vizepräsident Bergman in Bezug auf Richardsons langjährige Rolle bei Verhandlungen über die Freilassung von im Ausland inhaftierten US-Bürgern. So hatte Richardson unter anderem im vergangenen Jahr die Freilassung der in Russland inhaftierten Basketballspielerin Brittney Griner erreicht.