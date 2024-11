Mann mit Fackel & Leuchtpistole vor Kapitol festgenommen

Die Sicherheitsdienste in Amerika sind am Wahltag besonders in Alarmbereitschaft. In Washington gab es bereits eine Festnahme.

Genau an dem Ort, wo am 6. Jänner 2021 nach der letzten Wahl Trump-Anhänger für Aufregung sorgten, herrschte am Wahltag erneut helle Aufregung. Im Kapitol in Washington wurde ein Mann festgenommen, der über das Besucherzentrum in das Innere des Gebäudes, in dem der Sitz des Kongresses der Vereinigten Staaten ist, gelangte.



Den Beamten fiel dabei besonders der intensive Benzingeruch des Mannes auf. Bei der genaueren Untersuchung wurde auch eine Fackel sowie eine Leuchtpistole entdeckt, die der Mann bei sich getragen hatte. Der Vorfall wurde untersucht. Das Besucherzentrum werde für die Zeit der Ermittlungen geschlossen.

FBI warnt vor Drohungen

Das FBI warnt unterdessen vor gefälschten Videos zur Wahl. In mehreren US-Staaten habe es auch gefälschte Bombendrohungen gegen Wahllokale gegeben. In einem der Videos sei von Terrordrohungen die Rede, in dem anderen sei Wahlbetrug unter den Insassen von fünf Gefängnissen das Thema.Beide seien nicht echt, teilte das FBI mit. "Versuche, die Öffentlichkeit mit falschen Informationen über Bedrohungseinschätzungen und Aktivitäten des FBI zu täuschen, zielen darauf ab, unseren demokratischen Prozess zu untergraben und das Vertrauen in das Wahlsystem zu zerstören."Viele der Droh-Mails davon stammten offenbar von russischen E-Mail-Domänen, teilte das FBI mit. "Keine der Drohungen wurde bisher als glaubwürdig eingestuft."