US-Zoo feiert seltene Affenbaby-Geburt

Ein ganz seltenes Jungtier ist im Zoo von Oklahoma City in den USA dieser Tage zur Welt gekommen.

Artenschutz wird in vielen Zoos dieser Welt großgeschrieben. Manche Tierarten, wie etwa auch der majestätische weiße Tiger, könnten heutzutage in der freien Wildbahn kaum noch überleben. Auch deshalb gibt es unter den Tierparks ganz strenge Auflagen und Zuchtprogramme, mit denen auch ein Kampf gegen den illegalen Tierhandel vorgegangen wird. Im Rahmen dessen gab es vor drei Wochen eine tierische Sensation.

Denn eine stark gefährdete Affenart konnte in den USA ein Jungtier zur Welt bringen. Es handelt sich dabei um den Tonkin-Schwarzlangur. Die Eltern des noch namenlosen Jungtieres heißen Pam und Ripley und zeigen auch den Zoobesuchern ihren ganzen Stolz, weil es nun auch in die Außenanlage darf.

Auffälliges Fell bei Jungtier

Dabei fällt der kleine Affenbub besonders auf. Denn entgegen seinen Eltern, die ein schwarzes Fell und weißen Bart haben, sind die der Jungtiere orange. Das hat sogar einen Grund. Zoodirektor Pace Frank erklärt, dass das Neugeborene von der Herde dadurch leichter erkannt werden kann. In der freien Wildbahn ist das auch hilfreich, dem Jungen bei der Flucht vor etwaigen Feinden zu helfen.

Weltweit gibt es nur noch etwa 3.000 Tiere dieser Art in freier Wildbahn. „Da es sich um eine gefährdete Art handelt, ist diese Geburt für den Zoo und unser Primatenteam etwas ganz Besonderes“, so Shannon Charles-Ray, Kuratorin für Primaten im Oklahoma City Zoo. "Jede Geburt ist ein Grund zum Feiern, aber für Naturschützer ist diese etwas Besonderes", sagte Geschäftsführer und CEO Dwight Lawson.