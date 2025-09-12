Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Schimpanse
© Zoo am Meer Bremerhaven

Von Mutter verstoßen

Deutscher Zoo tötet Schimpansen-Baby

12.09.25, 12:08
Teilen

Nach dem Wirbel um eine Pavian-Tötung in Nürnberg sorgt nun der Zoo Bremerhaven für Schlagzeilen. 

Im Zoo am Meer Bremerhaven ist ein neugeborenes Schimpansenmädchen kurz nach der Geburt eingeschläfert worden. Grund: Die Mutter verweigerte jede Fürsorge und stieß ihr Junges immer wieder ab.

Am Donnerstagnachmittag hatte Schimpansin Lizzy, die bereits Nachwuchs großgezogen hat, ein Mädchen zur Welt gebracht. Zunächst kümmerte sich Vater Dumas vorsichtig um das Baby. Doch schon bald zeigte sich, dass Lizzy das Jungtier nicht annahm. In der Nacht trennten Pfleger die Familie von der restlichen Gruppe, in der Hoffnung auf eine Bindung. Am Morgen war klar: Die Mutter ignorierte das Baby weiterhin.

Keine Alternative

Fachleute des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) wurden hinzugezogen. Eine Handaufzucht galt jedoch als keine Option, da das Jungtier ohne Integration in die Gruppe kaum artgerecht hätte leben können. Um weiteres Leid zu verhindern, entschieden die Verantwortlichen, das Tier einzuschläfern.

„Zum Zooalltag gehören leider nicht nur glückliche Geburten, sondern auch Verluste“, erklärte Zoo-Sprecherin Nicole Tönjes. Das tote Tier wird nun pathologisch untersucht.

Ob es künftig weiteren Schimpansen-Nachwuchs in Bremerhaven geben wird, bleibt offen

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden