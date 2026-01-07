USA entern Russen-Tanker: "Schläge, die Putin hinnehmen muss"

Politikwissenschafter Herfried Münkler war am Mittwochabend zu Gast in der "ZiB2".

"Nein, sicher nicht", antwortete der Politikwissenschafter Herfried Münkler am Mittwochabend in der "ZiB2" auf die Frage, ob er es vor einem Jahr für denkbar gehalten hätte, dass Donald Trump Grönland militärisch annektieren will.

"Man hat ja Trump einiges zutrauen können, aber dass er die Nato dahingehend umfunktioniert, dass sie kein Verteidigungsbündnis gegen äußere Feinde, sondern ein Umverteilungsmechanismus von Territorien im Inneren ist", so der Experte.

Europäer können Trump nicht hindern

Könnte Europa eine militärische Annexion Grönlands verhindern? "Daran hindern können ihn die Europäer nicht", erklärte Münkler. Denn man sei auf die USA, vor allem wegen des nuklearen Schutzschilds, angewiesen. Zudem habe die USA ohnehin Truppen auf Grönland stehen. "Sie müssen eigentlich nur erklären, sie hätten es annektiert", so der Politikwissenschafter. Eine "Eroberung im klassischen Sinn" würde es nicht geben.

Zu dem von den USA "beschlagnahmten" Rohöltanker, der unter russischer Flagge unterwegs ist, meinte Münkler: "Das sind Schläge, die Putin hinnehmen muss". Denn der Kreml könne sich einen Konflikt mit den USA derzeit nicht leisten.