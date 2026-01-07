Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Herfried Münkler
© ORF 2 (Screenshot)

Politikexperte

USA entern Russen-Tanker: "Schläge, die Putin hinnehmen muss"

07.01.26, 22:28
Teilen

Politikwissenschafter Herfried Münkler war am Mittwochabend zu Gast in der "ZiB2". 

"Nein, sicher nicht", antwortete der Politikwissenschafter Herfried Münkler am Mittwochabend in der "ZiB2" auf die Frage, ob er es vor einem Jahr für denkbar gehalten hätte, dass Donald Trump Grönland militärisch annektieren will.

"Man hat ja Trump einiges zutrauen können, aber dass er die Nato dahingehend umfunktioniert, dass sie kein Verteidigungsbündnis gegen äußere Feinde, sondern ein Umverteilungsmechanismus von Territorien im Inneren ist", so der Experte. 

Europäer können Trump nicht hindern

Könnte Europa eine militärische Annexion Grönlands verhindern? "Daran hindern können ihn die Europäer nicht", erklärte Münkler. Denn man sei auf die USA, vor allem wegen des nuklearen Schutzschilds, angewiesen. Zudem habe die USA ohnehin Truppen auf Grönland stehen. "Sie müssen eigentlich nur erklären, sie hätten es annektiert", so der Politikwissenschafter. Eine "Eroberung im klassischen Sinn" würde es nicht geben. 

Zu dem von den USA "beschlagnahmten" Rohöltanker, der unter russischer Flagge unterwegs ist, meinte Münkler: "Das sind Schläge, die Putin hinnehmen muss". Denn der Kreml könne sich einen Konflikt mit den USA derzeit nicht leisten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden