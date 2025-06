USA rufen Staatsbürger "weltweit zu erhöhter Vorsicht" auf

Die USA haben ihre Staatsbürger angesichts des US-Angriffs auf iranische Atomanlagen "weltweit zu erhöhter Vorsicht" aufgerufen.

"Das Außenministerium rät US-Bürgern weltweit zu erhöhter Vorsicht", so am Sonntag eine Erklärung des State Department.

Erhöhtes Sicherheitsrisiko

Der Konflikt im Nahen Osten könne für US-Bürger, die ins Ausland reisen oder dort leben, ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellen, es bestehe insbesondere "die Möglichkeit von Protesten gegen US-Bürger und -Interessen im Ausland".

Bereits seit Samstag Evakuierungsflüge

Die USA hatten sich in der Nacht zum Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingeschaltet und die drei Atomanlagen Fordo, Natanz und Isfahan mit B-2-Kampfjets und GBU-57-Bomben angegriffen, die auch unterirdische Ziele zerstören können. US-Präsident Donald Trump hatte damit tagelangen Spekulationen über ein militärisches Eingreifen der USA in die tagelange Luftschlacht zwischen Israel und der Islamischen Republik ein Ende gesetzt. Zuvor hatte Trump immer wieder - auch ganz im Sinne Israels - betont, dass der Iran keine Atomwaffen erlangen dürfe. Der Iran drohte den USA seinerseits nach den Angriffen auf seine Atomanlagen mit Vergeltung.

Die USA hatten bereits am Samstag mit Evakuierungsflügen aus Israel für ihre Staatsbürger sowie Menschen aus Israel und dem Westjordanland mit ständigem Wohnsitz in den USA begonnen. Sie wiesen zudem das Personal ihrer diplomatischen Vertretungen im Irak und im Libanon an, diese zu verlassen.