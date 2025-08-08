USA setzen Rekord-Kopfgeld auf Maduro aus

Washington hat das auf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ausgesetzte Kopfgeld auf 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) verdoppelt.

Das Justizministerium und das Außenministerium der USA setzten "eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Informationen aus, die zur Festnahme von Nicolás Maduro führen", erklärte US-Justizministerin Pam Bondi am Donnerstag (Ortszeit). Im Jänner war bereits ein Kopfgeld in Höhe von 25 Millionen Dollar festgelegt worden.

Während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump hatten die USA Maduro 2020 wegen "Drogenterrorismus" angeklagt und ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Venezuela hatte 2019 die diplomatischen Beziehungen zu den USA abgebrochen, nachdem die US-Regierung Maduros Wahlsieg nicht anerkannt hatte. Washington belegte Caracas damals zudem mit Sanktionen und verhängte ein Öl-Embargo gegen das südamerikanische Land.