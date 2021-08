Der 44 Jahre alte Mann sei am Dienstag in Caldas da Rainha (etwa 80 Kilometer nördlich von Lissabon) festgenommen worden.

Vor acht Monaten soll ein Vater seine beiden Kinder in Hamburg entführt und zunächst nach Spanien gebracht haben. Er wurde jetzt in Portugal gefasst und festgenommen. Die Kinder sind unversehrt, gesund und in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte.

Er entführte die Kinder als die Mutter im Ausland war. Den amtlichen Erkenntnissen zufolge soll er sich dann gemeinsam mit den Kindern monatelang auf der spanischen Atlantikinsel Teneriffa aufgehalten haben.

Jugendrichter

Der Mann war laut den spanischen Behörden sogar einer Vorladung des Jugendrichters auf der Kanaren-Insel nachgekommen. "Das Amtsgericht von Santa Cruz hat durch Beschluss vom 11.06.2021 angeordnet, dass der Beschuldigte die Kinder innerhalb von 10 Tagen nach Rechtskraft nach Deutschland zurückzuführen habe", erklärt die Staatsanwaltschaft.

Internationale Fahndung

Diese Frist ließ er verstreichen. Die Mutter war nach Teneriffa geflogen, dort verteilte sie Flugzettel und erstattete eine Anzeige bei der spanischen Polizei. So begann eine internationale Fahndung.

Die Frau gab der ''Bild''- Zeitung ein Interview zuvor: ''Es zerreißt mir das Herz. Aber ich suche weiter, gebe nicht auf. Kämpfe.'' Das Paar lernte sich 2009 kennen und nach wenigen Jahren zerbrach die Beziehung. Sie bekam 2014 das alleinige Sorgerecht, der Vater ein 14-tägiges Umgangsrecht.