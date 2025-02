Vatikan-Insider: Papst vor Rücktritt

Der frühere Vatikan-Kulturminister, der italienische Kardinal Gianfranco Ravasi schließt nicht aus, dass Papst Franziskus zurücktreten könnte, sollte sich sein Zustand verschlechtern.

"Es besteht kein Zweifel, dass sich der Papst zum Rücktritt entschließen könnte, wenn er sich in einer Situation befände, in der seine Fähigkeit zum direkten Kontakt zu den Menschen und zur unmittelbaren, einschneidenden und entschlossenen Kommunikation beeinträchtigt wäre", so Ravasi.

"Bis jetzt hat sich der Papst entschieden, seine Tätigkeit fortzusetzen, auch wenn er zum Beispiel Knieprobleme hatte. Bei dieser Gelegenheit sagte er den berühmten Satz, dass man mit dem Verstand und nicht mit dem Knie regiert. Es gab beim Papst immer eine Tendenz zum Kämpfen und Reagieren", sagte der hohe Prälat am Donnerstag im Interview mit dem italienischen Radiosender Rtl.

Ravasi über Situation des Papstes zuversichtlich

Ravasi betonte, im Vatikan habe die Nachricht, dass der Papst an beidseitiger Lungenentzündung erkrankt sei, Sorge ausgelöst. "Es scheint jedoch, dass die allgemeine Situation jetzt positiver ist, wenn man bedenkt, dass der Papst insgesamt eine starke körperliche Struktur hat, die es gewohnt ist, anspruchsvolle Operation zu bewältigen", so Ravasi.

In Sachen Fakenews über den Gesundheitszustand des Papstes, meinte Ravasi, dies hänge vor allem mit den Sozialnetzwerken zusammen. Im Vatikan gebe es Gruppen, die gegen Franziskus ́ Pontifikat seien, vor allem in den USA, argumentierte Ravasi.