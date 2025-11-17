Verhandlungen auf Ministerebene starteten in Belem

Die zweite Verhandlungswoche der 30. UNO-Klimakonferenz im brasilianischen Belém ist am Montag mit dem "High Level Segment" fortgesetzt worden.

Mit der Verlagerung auf die politische Ebene sollen die noch offenen Themen zum Abschluss gebracht werden. Österreich wird durch Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) vertreten. Bis Ende der Woche stehen für die Delegationen aus fast 200 Ländern unter anderem Treibhausgasreduktion, Klimawandelanpassung und -die Finanzierung im Fokus.

Politisch gab es bisher wenig Bewegung, das Treffen war von starken Protesten gekennzeichnet, bilanzierte Global 2000 am Montag. Dem Wunsch nach Klimagerechtigkeit, der von Zivilgesellschaft, indigener Bevölkerung und Zehntausender Bürger auf den Straßen Beléms geäußert wurde, seien bisher keine der notwendigen politischen Antworten gefolgt. Totschnig stellte dazu fest, dass die Erwartungshaltung an die COP30 "leider nicht allzu hoch" sei.

Ungeklärte Finanzierungsfragen

In so gut wie jedem Bereich geht es nur langsam voran. Beim Thema Treibhausgasreduktion steht etwa ein Fahrplan zur Abkehr von Öl, Gas und Kohle zur Debatte, der jedoch von einer Gruppe aus mehr als 20 ölreichen Staaten ausgebremst wird. Aber auch Schwellenländer wie China lehnen eine derartige Einmischung in die nationale Energiepolitik und wirtschaftliche Entwicklung ab. Beim ständigen Streitpunkt Klimafinanzierung drängten die Entwicklungsländer bisher ohne großen Erfolg darauf, dass reichere Staaten nicht nur ihre bei der COP29 gemachte Zusage von 300 Milliarden US-Dollar (rund 258 Milliarden Euro) jährlich an Klimahilfen einhalten, sondern auch die anvisierte Mobilisierung von jährlich insgesamt 1,3 Billionen US-Dollar aus staatlichen und privaten Mitteln hinbekommen.

Daneben geht es um Forderungen der Entwicklungsstaaten nach Hilfsgeldern für die Klimawandelanpassung, um sich besser an die fatalen Folgen wie häufigere und heftigere Niederschläge und Dürren, Hitzewellen, Waldbrände und Stürme anzupassen. Laut einem Bericht des UNO-Umweltprogramms (UNEP), der knapp vor dem Beginn der COP veröffentlicht wurde, hinken die Industriestaaten in puncto Klimaanpassung weiterhin ihren eigenen Hilfszusagen hinterher. Für Gelder für Anpassung an die Erderwärmung wurde eine lange Indikatorenliste für ein Global Goal on Adaptation (GGA) entworfen, den Entwicklungsländern fehlt es aber an Unterstützungszusagen zur Umsetzung.

Ausgelagerte Kernthemen und geringe Erwartungen

Vier Themen wurden von der brasilianischen Präsidentschaft zu Beginn der Konferenz in gesonderte Konsultationen ausgelagert. Dazu zählen die Klimaschutzpläne (NDCs) sowie Berichte über deren Umsetzung (Biennial Transparency Reports, BTRs), Handelshemmnisse als Folge nationaler Klimapolitik und die in Artikel 9.1 des Pariser Abkommens enthaltene Verpflichtung der Industrieländer zur finanziellen Unterstützung der Entwicklungsländer. Das berichtete die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam am Montag - und stellte dabei fest, dass trotz ausgiebiger Konsultationen in der ersten Woche noch nicht absehbar sei, wo diese vier Themen letztlich landen werden. "Bisher hat noch keine Seite ihre anfänglichen Positionen geräumt", lautete die vorläufige Bilanz.

"Die Erwartungshaltung an die heurige Weltklimakonferenz ist leider nicht allzu hoch. In den letzten zehn Jahren gab es nur zwei besonders erfolgreiche COPs, nämlich 2015 mit dem Beschluss des Pariser Klimaabkommens und 2018 mit der Einigung auf ein detailliertes Regelwerk für dessen Umsetzung. Dennoch ist dieses jährliche Treffen äußerst wichtig, denn die Erderwärmung betrifft die ganze Welt und muss daher international gemeinsam angegangen werden", meinte Totschnig im Vorfeld gegenüber der APA.

Totschnig: "Die Botschaft der Natur ist klar"

Am Montagabend gab Totschnig im Rahmen des High-Level-Statements seine Stellungnahme ab und mahnte die Welt zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken, das vor zehn Jahren fixiert wurde. Die Staatengemeinschaft müsse sich fragen, ob sie das Versprechen wirklich eingehalten habe. "Die Wissenschaft sagt uns, dass wir noch nicht auf dem richtigen Weg sind", so Totschnig im Plenum. Die Botschaft der Natur sei klar.

Die Voraussetzungen für den richtigen Weg seien vorhanden: "In den letzten zehn Jahren haben wir gesehen, wie die Kapazität erneuerbarer Energien gewachsen ist, neue Technologien entstanden sind und sich die Netto-Null-Verpflichtungen vervielfacht haben", so der Minister. Doch dürften nicht nur die Ambitionen erhöht, auch die greifbaren Ergebnisse müssten geliefert werden. Im Kampf gegen die Klimakrise sei die Natur der stärkste Verbündete, wobei Totschnig vor allem die Funktion der Wälder und die Ökosysteme der Berge hervorstrich.

Greenpeace vermisste in der Rede zusätzliche Klimagelder oder neue Maßnahmen für Österreich, wie Klima- und Energieexpertin Jasmin Duregger sagte.

COP soll am Freitag offiziell enden

Die COP30 sollte offiziell am 21. November enden. Bis dahin wird dann auch noch der Streit zwischen Australien und der Türkei um die COP31 ein Ende finden müssen. Australien möchte die COP31 in Adelaide ausrichten, die Türkei pocht auf Antalya als Ausrichtungsort. Die Entscheidung muss bis zum 21. November bei der laufenden Klimakonferenz in Belém fallen. Andernfalls findet die COP31 automatisch in Bonn statt, dem Sitz des UNO-Klimasekretariats. Diese Lösung wegen eines fehlenden Konsenses wäre ein beispielloser Vorgang.