"Verlierer" Trump gesteht: "Muss viel telefonieren"

Nur 2,5 Stunden dauerte der Gipfel, auf den die ganze Welt blickte. Am Ende musste Trump verkünden: "No Deal!" - also nicht die erhoffte Waffenruhe im Ukraine-Krieg.

"Ich werde in Kürze die NATO anrufen und auch Selenskyj kontaktieren. Wirtschaftlich haben wir großartige Fortschritte erzielt. Ich hatte immer eine gute Beziehung mit Wladimir, auch sehr, sehr harte Gespräche", verrät Trump.

"Muss sehr viel telefonieren"

"Es war ein extrem produktives Treffen, ich muss jetzt sehr viel telefonieren. Wir haben eine gute Chance auf eine Einigung zu kommen", lässt der US-Präsident auf baldigen Frieden hoffen.

"Wir werden dafür sorgen, dass es aufhört, dass Tausende Menschen getötet werden. Wir werden uns sehr bald wieder sehen, ich danke dir Wladimir", waren Trumps Abschlussworte. Putin schickte gleich eine Einladung hinterher: "Das nächste Mal in Moskau!"