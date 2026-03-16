Vertrauter von Drogenboss „El Mencho“ in Mexiko festgenommen

Nach der Tötung des berüchtigten Kartellchefs „El Mencho“ geht Mexiko weiter gegen dessen Netzwerk vor. Nun wurde ein enger Vertrauter des Drogenbosses festgenommen. Der Mann soll eine wichtige Rolle im mächtigen Kartell Jalisco Nueva Generación gespielt haben.

Die mexikanischen Behörden haben einen wichtigen Unterstützer des im Februar getöteten Kartellchefs Nemesio Oseguera alias „El Mencho“ festgenommen.

Bei dem Mann handelt es sich um José N., genannt „El Pepe“.

Laut mexikanischem Verteidigungsministerium soll er kurz vor dem Armeeeinsatz gegen den Drogenboss dessen Partnerin zu einer Ranch im Ort Tapalpa im Bundesstaat Jalisco gebracht haben. Dort wollte sie sich mit „El Mencho“ treffen.

„El Mencho" am 22. Februar getötet

Der Militärgeheimdienst hatte von dem geplanten Treffen erfahren. Dadurch gelang es den Sicherheitskräften, den Aufenthaltsort des Kartellchefs ausfindig zu machen. Der anschließende Armeeeinsatz führte schließlich zur Tötung von „El Mencho“.

Die USA hatten ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Sein Kartell schmuggelte unter anderem Kokain, Heroin, Methamphetamin und Fentanyl in die Vereinigten Staaten.

Festnahme von „El Pepe“

„El Pepe“ gilt als einer der zentralen Akteure des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación, eines der mächtigsten Kartelle Mexikos. Festgenommen wurde er in der Gemeinde Tlajomulco im Bundesstaat Jalisco. Bei dem Zugriff stellten die Behörden Drogen, Waffen und ein Fahrzeug sicher.

Gewalt nach Tod des Kartellchefs

Nach der Tötung von „El Mencho“ kam es zu heftigen Ausschreitungen. Wütende Kartellmitglieder blockierten Straßen, zündeten Autos und Geschäfte an und lieferten sich Gefechte mit Sicherheitskräften. Insgesamt wurden bei den Auseinandersetzungen mehr als 70 Menschen getötet.