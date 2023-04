Video zeigt: Felsbrocken verfehlt Haus nur knapp

Ein großer Felsbrocken rutschte über einen Abhang und verfehlte ein Haus sowie ein vorbeifahrendes Auto nur knapp.

Südtirol. In Sand in Taufers kam es am Mittwoch zu einer brenzligen Situation: Ein tonnenschwerer Felsbrocken rutschte über einen Abhang in Richtung eines Hauses und der Ahrntalstraße. Der Brocken verfehlte eine Pizzeria und ein Pub, sowie ein vorbeifahrendes Auto nur knapp. Der Landesfeuerwehrverband Südtirol veröffentlichte spektakuläre Aufnahmen des Vorfalls. Auf dem Video ist zu sehen, wie der tonnenschwere Fels knapp neben der Talstation mit Schwung auf die vor ihm liegende Straße knallt und zum Stehen kommt:

Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Der Steinschlag auf die Ahrntalerstraße endete glücklicherweise ohne Personen- und Sachschaden, berichtet der Landesfeuerwehrverband Südtirol.

Wäre der Felsbrocken nur ein paar Sekunden früher über den Hügel auf die Straße geschossen, wäre es zu einem schlimmen Crash mit einem vorbeifahrenden Auto gekommen. Die Pizzeria und das Après-Ski-Pub "Ahris" sind momentan geschlossen, da die Wintersaison zu Ende ist.

Die Feuerwehr von Sand in Taufers wurde gegen 10:10 Uhr alarmiert und konnte die Straße rechtzeitig sperren. Ein Bagger wurde eingesetzt, um den Felsen zu entfernen.