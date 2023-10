Video zeigt: Hier regnet es eine Million Dollar vom Himmel

Ein TV-Star ließ eine Million Dollar aus einem Helikopter regnen – jetzt drohen Konsequenzen.

Tschechien. Kaum zu glauben, aber wahr: In diesem Video flattern tatsächlich eine Million Dollar in Scheinen vom Himmel – ganz mit Absicht. Der tschechische TV-Star, Filmregisseur und Influencer Kazma Kazmitch (bürgerlich Kamil Bartosek) verschenkte das Geld an seine Fans. Der Grund: Ein Rätsel um einen Film, das nicht gelöst wurde.

In seinem Kinofilm "Onemanshow: The Movie" aus dem letzten Jahr war ein Rätsel versteckt. Wer es löst, sollte das Geld (22 Millionen tschechische Kronen – etwa 900.000 Euro oder rund eine Million Dollar) bekommen und behalten dürfen. Weil über Monate hinweg keiner das Rätsel lösen konnte, verschenkte der TV-Star das Geld einfach an seine Fans. Das machte er in großem Stil und einer irren Show: Er deponierte das Geld in einen Container, stieg mit dem Hubschrauber hoch und ließ das Geld vom Himmel regnen. Kazma fimte die Aktion und veröffentlichte Videos davon auf seinen Social-Media-Kanälen:

Ort und Zeitpunkt für den Geldregen wurden in einer Ankündigung per Mail verschlüsselt verschickt. Nur wer für das neue Rätsel lösen konnte, gelangte rechtzeitig an den Ort des Abwurfs. 6 Uhr morgens ging die Mail am vergangenen Sonntag raus. Zahlreiche Kazma-Fans nahmen an dem Geldregen teil und fischten nach den Scheinen.

Aber jetzt drohen Konsequenzen: Das Geld, dass er aus dem Hubschrauber warf, wurde nicht versteuert. Seine Fans und ganz besonders Kazma Kazmitch müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.