Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Seine
© AFP

Frankreich

Vier Leichen in der Seine bei Paris entdeckt

14.08.25, 13:12
Teilen

Eine Verbindung der Toten konnte noch nicht hergestellt werden  

Unweit von Paris sind vier Leichen in der Seine gefunden worden. Eine Verbindung zwischen ihnen habe bisher nicht hergestellt werden können, teilte die Staatsanwaltschaft Créteil am Donnerstag mit. Die Beschaffenheit des Flusses an der Fundstelle in Choisy-le-Roi könne der Grund sein, warum die Leichen sich genau dort befanden. Woran die Menschen starben und wer sie sind, war zunächst unklar. Der Zeitung "Le Parisien" zufolge handelt es sich um vier Männer.

Drei von ihnen seien vollständig bekleidet gewesen. Einer habe weder Hose noch Unterhose am Körper gehabt. Die Leichen waren laut der Zeitung bereits seit mehreren Tagen im Wasser. Den Hinweis auf die Toten soll ein Fahrgast gegeben haben, der angab, eine der Leichen aus dem Zug heraus in der Seine gesehen zu haben. Einsatzkräfte bargen die leblosen Körper am Mittwoch

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden