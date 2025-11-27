Virus-Alarm: Ist DIESE Grippe schlimmer als Corona

Das Institut Pasteur warnt vor einer möglichen Pandemie. Laut Experten könnte eine solche Pandemie schwerwiegender werden als die Corona-Pandemie.

Das Institut Pasteur in Frankreich schlägt Alarm: Vogelgrippe könnte sich mutieren und in eine neue Pandemie übergehen. Laut Marie-Anne Rameix-Welti, Leiterin des Zentrums für Atemwegsinfektionen, die von der deutschen Bild zitiert wird, wäre eine Vogelgrippe-Pandemie „sehr schwerwiegend, möglicherweise sogar schlimmer als die Pandemie, die wir erlebt haben“.

Gefährlichkeit erheblich steigern

Ihre Sorge gilt insbesondere der Möglichkeit, dass sich das Virus an Säugetiere und vor allem den Menschen anpassen könnte. Sollte dies geschehen, könnte das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar werden, was die Gefährlichkeit erheblich steigern würde.

Rameix-Welti erklärte, dass Menschen zwar gegen die saisonale Grippe Antikörper haben, jedoch keine Abwehrkräfte gegen die H5-Vogelgrippe entwickelt haben, die vor allem Vögel und Säugetiere befällt. Sie warnte, dass im Gegensatz zu Covid-19, das vor allem Risikogruppen trifft, Grippeviren auch gesunde Menschen töten können.

Trotz dieser Besorgnis äußerten andere Experten, darunter Gregorio Torres, Leiter der Wissenschaftsabteilung der Weltorganisation für Tiergesundheit, die Einschätzung, dass das Pandemierisiko unter Menschen gering sei. Laut Torres sei die Welt heute besser vorbereitet als zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie. Dies liege an den Fortschritten in der Forschung und der Entwicklung von Impfstoffen sowie Antiviral-Medikamenten, die gegen das Virus wirksam sein könnten.

Auswirkungen auf die Tierwelt

Die Vogelgrippe hat bereits in den letzten Jahren große Auswirkungen auf die Tierwelt gehabt: Hunderte Millionen Vögel wurden gekeult, um eine Ausbreitung zu verhindern. Infektionen bei Menschen sind zwar selten, traten aber häufig bei engem Kontakt mit infizierten Tieren auf.

Zuletzt wurde im US-Bundesstaat Washington der erste Fall einer H5N5-Infektion bei einem Menschen bekannt, bei dem der infizierte Mann starb. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es zwischen 2003 und 2025 fast 1000 bestätigte Fälle von Vogelgrippe bei Menschen, von denen 48 Prozent tödlich endeten.