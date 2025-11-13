Von der Leyen: Drei Optionen zur Finanzierung der Ukraine

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat drei Optionen zur Finanzierung der Ukraine vorgestellt und einen auf eingefrorenen russischen Vermögenswerten basierenden Reparationskredit als effektivste Möglichkeit bezeichnet.

Weitere Optionen seien, dass die EU den "Spielraum" in ihrem Budget zur Kapitalbeschaffung nutze oder dass sich die Mitgliedstaaten darauf einigten, selbst Kapital zu beschaffen, sagte sie am Donnerstag in einer Rede vor dem EU-Parlament.

"Die dritte Option ist ein Reparationskredit, der auf den eingefrorenen russischen Vermögenswerten basiert. Wir geben der Ukraine einen Kredit, den die Ukraine zurückzahlt, wenn Russland Reparationen leistet", sagte von der Leyen. "Dies ist der effektivste Weg, die Verteidigung und die Wirtschaft der Ukraine aufrechtzuerhalten." Der europäische Vorschlag, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine zu nutzen, wird jedoch von Belgien blockiert. Dort ist der größte Teil der Gelder geparkt. Die Europäische Union müsse auf die Bedenken Belgiens hören, sagte der niederländische Finanzminister Eelco Heinen am Donnerstag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel.