Vor WM in den USA: Vance droht Fußball-Fans

US-Vizepräsident Vance warnt WM-Reisende vor verlängertem Aufenthalt.

Am Dienstag traten US-Präsident Donald Trump und sein Vizepräsident J. D. Vance gemeinsam in einem Interview auf.

Nicht über die Dauer des Turniers

In diesem Zusammenhang richtete Vance eine deutliche Warnung an internationale Fußballfans, die zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in die Vereinigten Staaten reisen wollen: Sie sollten ihren Aufenthalt nicht über die Dauer des Turniers hinaus ausdehnen.

Visa-Bedingungen

Die Regierung betont damit ihre Haltung zu Einwanderungs- und Aufenthaltsregelungen und macht klar, dass Besucher sich strikt an die vorgesehenen Visa-Bedingungen halten müssen.

Freute auf das Turnier

Vance sprach auch über die Schönheit des Fußballs und betonte, dass dieser nichts mit Politik zu tun habe. Man freue sich in den USA auf die Fußball-WM 2026.