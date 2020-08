Warum Sie Schokolade immer falsch gegessen haben

Viele Menschen haben Schokolade bisher immer völlig falsch gegessen.

Jeder Österreicher ist im Jahr durchschnittlich 8,1 Kilogramm Schokolade. Die Corona-Krise sorgte zuletzt sogar dazu, dass viele Trost in einem altbekanntem Freund suchen und noch mehr Süßes essen. Dabei begehen aber viele Menschen einen gravierenden Fehler: sie lagern Schokolade falsch.

© Getty Images

Das britische Unternehmen Cadbury (eine Tochtergesellschaft von Mondelez) hat nun mit einem Gerücht aufgeräumt, wonach man Schokolade im Kühlschrank lagern soll. Auf Twitter antwortete man einem User: „Schokolade sollte immer an einem leicht kühlen, trockenen, dunklen Ort wie einem Schrank oder einer Speisekammer bei Temperaturen um die 21 ° C gelagert werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Qualität nicht beeinträchtigt wird.“ Am besten ist also das Lagern bei Raumtemperatur.

© Getty Images (Symbolbild)

Auf Twitter kam es in Folge zu einer heftigen Diskussion. Während viele den Hinweis nachempfinden konnten, setzen andere weiterhin auf den Kühlschrank. Vor allem im Sommer drohe Schokolade sonst zu schmelzen.